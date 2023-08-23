Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahlat’ta çadırını kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin tarihini, doğasını ve kültür ile medeniyet unsurlarını tanıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ‘952’nci yıl Anadolu’nun Fethi, Malazgirt 1071 Fetih Kutlamaları Programı’na keçeden yapılmış çadırı ile katılan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi ziyaretçilere tanıtıyor.

BÜYÜKŞEHİR, 4’ÜNCÜ KEZ KATILIYOR

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ahlat Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen 952’nci yıl Anadolu’nun Fethi, Malazgirt 1071 Fetih Kutlamaları Programı’na katılan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4’üncü kez yer aldığı programda fethi anarken, Kayseri’yi de ziyaretçilere tanıtıyor.

Sivil Toplum Teşkilatları, federasyonlar ile il ve ilçe belediyelerinin katılım gösterdiği programda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin folklorik, gastronomik değerleri ile el sanatlarını, doğal ve tarihi özelliklerini anlatarak tanıtıyor.

952’nci yıl Anadolu’nun Fethi, Malazgirt 1071 Fetih Kutlamaları Programı, 25 Ağustos 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile sonlanacak.