Kayseri'de 'Sporda Psikolojik Sağlamlık' semineri düzenlendi

Kayseri’de Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)Kayseri Şubesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ortaklığında ‘Sporda Psikolojik Sağlamlık’ konulu seminer düzenlendi.

Kayseri’de futbol antrenörlerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor. Son olarak TÜFAD Kayseri Şubesi Eğitim Tesisleri’nde Uzman Psikolojik Danışman Halil Öztürk tarafından ’Sporda Psikolojik Sağlamlık’ semineri verildi. Seminerde ’Güçlü Hoca, Güçlü Takım’ konulu anlatım gerçekleştirildi. Katılımın yüksek olduğu seminerde futbol antrenörlerinin kendilerini psikolojik olarak güçlendirmelerinin yolları anlatıldı.

Seminer sonrasında TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ile TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal tarafından Uzman Psikolojik Danışman Halil Öztürk’e çeşitli hediyeler takdim edildi.