Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı.

Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda haklarında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan 3 hedef şahısla birlikte, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 5,60 gram uyuşturucu madde, 3 adet kılıç ve 1 adet hançer, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet fişek bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

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