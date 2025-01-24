Kayseri'de 2024 Yılında 635 Milyon TL değerinde 18 Proje hayata geçirildi

Çeşitli Alanlarda Yatırımlar

Gerçekleştirilen projeler arasında Talas Mevlana Mahallesi’ne Sosyal Yaşam Merkezi, Kayseri Millet Bahçesi Kütüphane Binası, Millet Bahçesi İçerisinde Yöresel Lezzetler Yapım ve Eğitim Merkezi, İldem Sosyal Yaşam Merkezi, Altınoluk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi ve muhtelif bakım onarım, tamir ve yenileme işleri yer alıyor. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Poliklinikleri, Kayseri Spor Tesisleri, Kadir Has Stadyumu Çim Saha Yenileme ve Hibrit Sistem Uygulaması gibi projeler de gerçekleştirildi.

Eğitim ve Sağlık Alanındaki Projeler

Eğitim ve sağlık alanında da önemli projeler hayata geçirildi. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıbbi Simülasyon Uygulama Alanı, Gökkent Mahallesi'ne 15 Derslikli Okul, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ve Sahabiye Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi gibi projeler bu kapsamda yer aldı.

Devam Eden Projeler

Toplam 18 projeden 14'ü tamamlanmış olup, Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatı, Kent Müzesi Yapım İşi, Develi İlçesi Terminal Binası ve Sokak Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Köpek Barınağında ve Acil Yapılması Gereken Muhtelif Yerlerde Bakım Onarım Yapım İşi gibi projeler ise devam ediyor.

Hayırsever İş Birlikleri

Projelere ek olarak, hayırseverlerle yapılan iş birliği protokolleri sayesinde okul, cami ve sağlık merkezleri gibi projeler de gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında yapılan projelerin toplam maliyeti 137 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.

Kayseri'de yürütülen bu projeler, şehrin yaşam kalitesini yükseltmeye ve her yönüyle gelişmesini sağlamaya yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.