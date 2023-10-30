Kayseri'de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı
Kayseri'de Valilik, Melikgazi Belediyesi ve KAYGES iş birliğince Aile Sağlığı Merkezi protokolü imzalandı.
- 30.10.2023 18:24
- Güncelleme: 30.10.2023 18:24
Kayseri Valiliği, Melikgazi Belediyesi ve KAYGES Enerji iş birliğiyle Aile Sağlığı Merkezi yapılacak. Merkezin Melikgazi içerisindeki Şirintepe Mahallesi’nde yapılması kararlaştırıldı ve anlaşma; Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve KAYGES heyeti birlikteliğinde imzalandı.
1ha
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