Kayseri’de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

Kayseri Valiliği, Melikgazi Belediyesi ve KAYGES Enerji iş birliğiyle Aile Sağlığı Merkezi yapılacak. Merkezin Melikgazi içerisindeki Şirintepe Mahallesi’nde yapılması kararlaştırıldı ve anlaşma; Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve KAYGES heyeti birlikteliğinde imzalandı.