Kayseri'de Ak Parti İl Başkanlığı için aday belirsizliği sürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından “2024 yılı değerlendirme, 2025 yılı beklentileri” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MÜSİAD Başkanı Ferhat Akmermer; “Bizim açımızdan AK Parti il başkanlığı gündemimizde söz konusu değil. Yapmış olduğumuz çalışma ülkemize hizmet etme şekli burada da çok önemli. Bunun da tek yeri siyaset değil, biz inşallah ticaretten devam edeceğiz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından “2024 yılı değerlendirme, 2025 yılı beklentileri” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, en başarılı oldukları alanda hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Akmermer şöyle konuştu; ‘Bizim içinde bulunduğumuz pozisyon ve durum, kendi içinde bize bir potansiyel oluşturuyor. Bundan rahatsızlık duymuyoruz. Bu insana gurur verici bir şey. Önümüzdeki hafta genel kurul var ve ben bu şubenin adayıyım. Aslında biz yönümüzü, yolumuzu tercihimizi de bir anlamda göstermiş oluyoruz. Bizim gündemimizde AK Parti İl Başkanlığı’na adaylık gibi bir şey yok. Daha önce de söyledim. Bunu da açık yüreklilikle ifade ettim. Sağ olsun birçok abimiz bu konuyu yayınına taşıdı. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm kardeşimiz başarılı çalışmalar da yapıyor. Fatih, benim kardeşim arkadaşım dostum. Onların kendi karar mekanizmaları var. O çerçevede ne karar verirler bilmiyorum ama şahsen görevine devam etmesini, bir dostu bir arkadaş olarak isterim, tavsiye ederim. Bizim açımızdan AK Parti il başkanlığı gündemimizde söz konusu değil. Yapmış olduğumuz çalışma ülkemize hizmet etme şekli burada da çok önemli. Mutlu olduğumuz, en başarılı olduğumuz yerde hizmet etmek, ülkesine hizmet etmek noktasında daha manalı olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye yüzyılı başladı diyoruz. Türkiye yüzyılına başlamanın hizmeti lazım. Bizim de böyle bir sorumluluğumuz var. Bu kurum da bunun için var. Bunun da tek yeri siyaset değil, biz inşallah ticaretten devam edeceğiz.”

Kayseri'de Ak Parti İl Başkanlığı için adaylık sürecinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Parti içindeki istişareler ve değerlendirmeler sonucunda, yeni il başkanının belirlenmesi bekleniyor.