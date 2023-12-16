Kayseri'de feci kaza: Araçta sıkışan şoförü ekipler çıkardı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı Beyazşehir Kavşağı’nda meydana gelen kazada, İ.Y’nin idaresindeki 07 ANU 356 plakalı otomobil ile M.A.Ö’nün kullandığı 38 ADE 370 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan M.A.Ö.’Yü çıkardı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.