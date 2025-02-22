Kayseri'de Fetö finansörü döner zinciri

Kayseri'de FETÖ silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığı gerekçesiyle döner restoran zincirine düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç askeri personeller ve öğretmenin de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de Fetö finansörü döner zinciri

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince üç ay önce ‘FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün güncel faaliyetlerinin deşifresine yönelik başlatılan projeli çalışmalar neticesinde, örgüte finansal destek sağlayan döner restoran zincirinin şubelerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda meslekten ihraç binbaşı M.A., meslekten ihraç Üsteğmen Z.Ö., meslekten ihraç Üsteğmen F.Ö., meslekten ihraç Subay M.T.Y., meslekten ihraç Astsubay Ş.E. meslekten ihraç öğretmen M.U., meslekten ihraç bilgisayar işletmeni S.Ç., satış sorumlusu S.C. ve H.Y isimli şahıslar olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslar haklarında “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun”  suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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