Kayseri'de görev yapan öğretmene Azerbaycan'dan ödül 

Kayseri Durak Hava Demir İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan ve 13 yıldır Kayseri’de görev yapan Ümit Gezer bu hafta sonu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Caspian Awards 2024 Bakü Ödül törenine katıldı. Dün gece düzenlenen ödül töreninde Dijital üretim alanında Türkiye’yi temsil eden sınıf öğretmeni Ümit Gezer; ‘Türkiye’nin Dijital İçerik Üreticisi Öğretmeni’ ödülüne layık görüldü.

Sınıf öğretmeni Gezer, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Sözlerime Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle başlamak istiyorum; ‘Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.’ Bu sözden ilham alarak 21 yıllık meslek hayatımda yetiştirdiğim, emek verdiğim tüm öğrenciler adına üretmiş olduğum dijital içeriklerle beni izleyen yüzlerce, binlerce öğrencinin adına bu güzel ödülü gururla almanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.