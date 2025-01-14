Kayseri'de izinsiz piroteknik madde satışı engellendi

Kayseri’de Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, piroteknik maddeleri izinsiz olarak sattığı değerlendirilen işyerlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde; bin 530 adet meşale, 492 adet volkan, 429 adet maytap, 31 adet sis bombası, 10 adet torpil, 69 adet piroteknik madde ve 26 adet ışıldak ele geçirildi.

Ele geçirilen 2 bin 158 adet piroteknik madde, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince, Bomba Uzmanları tarafından güvenlik tedbirleri alınarak imha edildi.