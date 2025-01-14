  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de izinsiz piroteknik madde satışı engellendi

Kayseri'de izinsiz piroteknik madde satışı engellendi

Kayseri'de izinsiz piroteknik madde satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 158 adet piroteknik madde ele geçirildi. Malzemeler, bomba uzmanları tarafından güvenlik önlemleriyle imha edildi.

Kayseri'de izinsiz piroteknik madde satışı engellendi

Kayseri’de Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, piroteknik maddeleri izinsiz olarak sattığı değerlendirilen işyerlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde; bin 530 adet meşale, 492 adet volkan, 429 adet maytap, 31 adet sis bombası, 10 adet torpil, 69 adet piroteknik madde ve 26 adet ışıldak ele geçirildi.

Ele geçirilen 2 bin 158 adet piroteknik madde, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince, Bomba Uzmanları tarafından güvenlik tedbirleri alınarak imha edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

5 kişinin öldüğü trafik kazasında sürücü suçlamayı kabul etmedi
5 kişinin öldüğü trafik kazasında sürücü suçlamayı kabul etmedi
Başkan Şahin'den, Papara Kart kullanan gençlere 'kara para aklama' tuzağı uyarısı
Başkan Şahin’den, Papara Kart kullanan gençlere ‘kara para aklama’ tuzağı uyarısı
MHP, 6 ilim meclis üyelerini Kayseri'de topluyor
MHP, 6 ilim meclis üyelerini Kayseri'de topluyor
Gazetemiz Yazarları Talas Yazar Okulu'na renk kattı
Gazetemiz Yazarları Talas Yazar Okulu'na renk kattı
Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri Murat Serim'le devam etti
Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri Murat Serim'le devam etti
'İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları'nın il finali gerçekleşti
‘İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları’nın il finali gerçekleşti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!