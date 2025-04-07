Kayseri'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye hızla arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp şahsın bulunması için 7 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama kurtarma botu ve 1 arama kurtarma köpeği olay yerine yönlendirildi. Ayrıca, Sarıoğlan Belediyesi itfaiyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından toplamda 16 kişilik dalgıç ekibi, 112 ambulansı, UMKE ekibi ve Sarıoğlan İlçe Jandarma personeli ile gönüllü Turkuaz arama kurtarma ekibi de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama çalışmaları titizlikle devam ediyor.