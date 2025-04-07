  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Burunören Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin Kızılırmak Nehri'ne düştüğü bildirildi.

Kayseri'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye hızla arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp şahsın bulunması için 7 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama kurtarma botu ve 1 arama kurtarma köpeği olay yerine yönlendirildi. Ayrıca, Sarıoğlan Belediyesi itfaiyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından toplamda 16 kişilik dalgıç ekibi, 112 ambulansı, UMKE ekibi ve Sarıoğlan İlçe Jandarma personeli ile gönüllü Turkuaz arama kurtarma ekibi de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Özdoğan: 'Milli iradeye dil uzatan anlayışı kınıyoruz'
Başkan Özdoğan: ‘Milli iradeye dil uzatan anlayışı kınıyoruz’
Kayseri Hayvanat Bahçesi Bayramda 64 Bin Ziyaretçi Ağırladı
Kayseri Hayvanat Bahçesi Bayramda 64 Bin Ziyaretçi Ağırladı
'Merkez Bankası kuru serbest bıraktığında büyük bir kaos yaşanacak'
“Merkez Bankası kuru serbest bıraktığında büyük bir kaos yaşanacak”
Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç astsubay yakalandı
Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç astsubay yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 defineciye suçüstü
Kaçak kazı yapan 3 defineciye suçüstü
Suriye'deki Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri: Uzmanlar Panelde Buluşuyor
Suriye'deki Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri: Uzmanlar Panelde Buluşuyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!