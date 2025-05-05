Kayseri'de Satranç Alanında Büyük İlgi Çeken Turnuva Düzenlendi
Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği 'Bahara Merhaba Elo Turnuvası', kısa süre içinde büyük bir ilgi topladı. Kayseri'de tek, Türkiye'de ise az sayıda örneğinden biri olan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, yurt dışından da katılımlarla dikkat çekti.
Turnuvaya toplam 135 sporcu katıldı; bunlar arasında 4 yabancı sporcu da yer aldı. Çocuklar ve gençler, modern yapıya sahip merkezde yarışmanın heyecanını yaşarken, toplamda 100 bin TL ödüllü yarışma büyük ilgi gördü.
Organizasyon, ve bu alanda yapılan çalışmaların, gençlerin ve satranç tutkunlarının ilgisini çekmeye devam etmesi sevindirici bir gelişme olurken, sponsorlara ve tüm katılımcılara teşekkürler ile etkinlik başarıyla tamamlandı. Turnuvanın ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.
İlerleyen dönemlerde de benzer organizasyonların devam etmesi ve satranç tutkunlarının sayısının artması hedefleniyor.