Kayseri'de tarihi haç motifli anahtar ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, haç motifli anahtar ele geçirildi.

Kayseri'de tarihi haç motifli anahtar ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, haç motifli anahtar ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 1 kişide tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 3 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 1 adet haç motifli anahtar, 1 adet tarihi eser niteliğinde toplu tabanca, 3 adet üzerinde insan resimleri bulunan tablo, 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet kama ve 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

Kayseri'de tarihi haç motifli anahtar ele geçirildi
İHA
Kayseri Gündem

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