Kayseri'de tramvaylarda ücretsiz internet dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 41 kilometre raylı sistem hat uzunluğu ile 66 durakta, 74 tramvay aracı ile günlük ortalama 160 bin yolcuya hizmet verilirken, tramvaylarda da bugün itibariyle ücretsiz internet dönemi başlatıldı.

PAYLAŞ
  • 29.08.2023 10:51
  • Güncelleme: 29.08.2023 14:20
Kayseri'de tramvaylarda ücretsiz internet dönemi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 41 kilometre raylı sistem hat uzunluğu ile 66 durakta, 74 tramvay aracı ile günlük ortalama 160 bin yolcuya hizmet verilirken, tramvaylarda da bugün itibariyle ücretsiz internet dönemi başlatıldı.

Kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek birçok proje hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir çalışmaya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem ağını genişletip geliştirerek şehrin önemli noktalarına alternatif ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak tramvay hatlarının yanı sıra, tramvaylarda, ücretsiz internet dönemi de başlatıldı. Yolculuk konforunu ve hizmet kalitesini daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. raylı sistem araçlarında yolculara bugün itibariyle ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Vatandaşlar, yolculuk süresi içerisinde cep telefonu, tablet veya diz üstü bilgisayarından araç içi kablosuz internet hizmetine bağlanıp, yolculuk boyunca internetin tadını çıkarabilecek. 29 Ağustos 2023 itibariyle ücretsiz internet dönemi başlarken, araç içerisinde, sık sık “Sayın Yolcularımız, araçlarımızda ücretsiz wifi hizmeti kullanımınıza sunulmuştur. İyi yolculuklar dileriz” anonsu da yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 41 kilometre raylı sistem hat uzunluğu ile 66 durakta, 74 tramvay aracı ile günlük ortalama 160 bin yolcuya hizmet veriliyor.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ERÜ ile AGÜ Öğretim Üyeleri, Çimentosuz Yapı Malzemesi Üretti

ERÜ ile AGÜ Öğretim Üyeleri, Çimentosuz Yapı Malzemesi Üretti

Kayseri Şeker'in 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kayseri Şeker'in 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kayseri protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Kayseri protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Başkan Büyükkılıç'tan 'akıllı ulaşım' vurgusu

Başkan Büyükkılıç'tan 'akıllı ulaşım' vurgusu

Başkan Akay: '430 bin ton olan üretim kotamızı 475 bin tona çıkardık'

Başkan Akay: “430 bin ton olan üretim kotamızı 475 bin tona çıkardık”

Başkan Yalçın: 'Kırsala sahip çıkmayan, şehri yönetemez'

Başkan Yalçın: 'Kırsala sahip çıkmayan, şehri yönetemez'

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehadetinin yıl dönümünde Şehid Seyyid Kutub

Şehadetinin yıl dönümünde Şehid Seyyid Kutub

ERÜ ile AGÜ Öğretim Üyeleri, çimentosuz düşük karbon salınımlı yapı malzemesi üretti

ERÜ ile AGÜ Öğretim Üyeleri, çimentosuz düşük karbon salınımlı yapı malzemesi üretti

DAHA FAZLA
Balıkçı Çetinkaya, 'Hamsiyi bu sene 50 liradan satarız'

Balıkçı Çetinkaya, “Hamsiyi bu sene 50 liradan satarız”

Başkan Gülsoy: 'Firmalar son dönemde finansmana erişim zorluğu yaşıyor'

Başkan Gülsoy: 'Firmalar son dönemde finansmana erişim zorluğu yaşıyor'

Başkan Büyükkılıç'tan Nakliyeciler Sitesi Esnafına Teşekkür

Başkan Büyükkılıç'tan Nakliyeciler Sitesi Esnafına Teşekkür

Yahyalı'da AB Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Yahyalı'da AB Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Çiçek, Akar ve Büyükkılıç Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Çiçek, Akar ve Büyükkılıç Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu