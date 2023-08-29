Kayseri'de tramvaylarda ücretsiz internet dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 41 kilometre raylı sistem hat uzunluğu ile 66 durakta, 74 tramvay aracı ile günlük ortalama 160 bin yolcuya hizmet verilirken, tramvaylarda da bugün itibariyle ücretsiz internet dönemi başlatıldı.

Kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek birçok proje hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir çalışmaya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem ağını genişletip geliştirerek şehrin önemli noktalarına alternatif ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak tramvay hatlarının yanı sıra, tramvaylarda, ücretsiz internet dönemi de başlatıldı. Yolculuk konforunu ve hizmet kalitesini daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. raylı sistem araçlarında yolculara bugün itibariyle ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Vatandaşlar, yolculuk süresi içerisinde cep telefonu, tablet veya diz üstü bilgisayarından araç içi kablosuz internet hizmetine bağlanıp, yolculuk boyunca internetin tadını çıkarabilecek. 29 Ağustos 2023 itibariyle ücretsiz internet dönemi başlarken, araç içerisinde, sık sık “Sayın Yolcularımız, araçlarımızda ücretsiz wifi hizmeti kullanımınıza sunulmuştur. İyi yolculuklar dileriz” anonsu da yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 41 kilometre raylı sistem hat uzunluğu ile 66 durakta, 74 tramvay aracı ile günlük ortalama 160 bin yolcuya hizmet veriliyor.