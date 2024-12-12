Kayseri'de Ümit Özdağ'a hakaret eden vatandaşa bakın ne ceza verildi?

Olay, geçen yıl 13 Ağustos'ta meydana geldi ve Mehmet Y. (55) adlı sanık, Özdağ'ın yer aldığı bir video paylaşımının altına hakaret dolu bir yorum yazdığı gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Mehmet Y., mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Duruşmada kendini savunan Mehmet Y., sözlerinin doğrudan Ümit Özdağ’a yönelik olmadığını öne sürdü. Ancak mahkeme hakimi bu savunmayı yeterli bulmadı ve sanığı 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 7 bin 80 TL para cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, Mehmet Y.'nin sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Bu durum, sosyal medya etkileşimlerinin hukuki boyutunu yeniden gündeme getirirken, ifade özgürlüğü ile hakaret arasındaki ince çizgiyi de ortaya koymuş oldu.

Kayseri'deki bu dava süreci, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların sorumluluğunu bir kez daha hatırlatırken; kamuoyunda da tartışmalara yol açması bekleniyor.