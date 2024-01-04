Kayseri'de yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 71 yaşındaki şahıs sokakta ölü bulundu.

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  • 04.01.2024 13:27
  • Güncelleme: 04.01.2024 13:31
Kayseri'de yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 71 yaşındaki şahıs sokakta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelce Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri sokak ortasında yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ekipleri de ölen kişinin 71 yaşındaki Mustafa Özal olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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