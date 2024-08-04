Kayseri'deki Sivaslılar bir ilki gerçekleştirecek

Kayseri Sivaslılar Federasyonu Başkanı İsa Gün Dünya Sivaslılar Günü'nü yarın düzenleyecekleri etkinlikle kutlayacaklarını söyledi.

Kayseri'deki Sivaslılar bir ilki gerçekleştirecek
Kayseri GündemEditör

Kayseri Sivaslılar Federasyonu Başkanı İsa Gün; Dünya Sivaslılar Günü’nü yarın düzenleyecekleri etkinlikle kutlayacaklarını söyledi.

5 Ağustos’ta kutlanan Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla Kayseri’de bir ilki gerçekleştireceklerini kaydeden Federasyon Başkanı İsa Gün; "Kıymetli Sivaslı hemşehrilerim; Kayseri’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dünya Sivaslılar Günü’nü yarın Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19.00’da yerel sanatçılarımız, halk oyunlarımız ve ikramlarımızla kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Unutma sen bizim için önemlisin. sen yoksan bir eksiğiz" ifadelerini kullandı.

İHA
Kayseri Gündem

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