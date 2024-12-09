Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Suriye Halkına Destek Mesajı

Taş, Suriye halkının 2011'den bu yana Baas rejiminin ve dış güçlerin desteğiyle yaşadığı zulmün, 27 Kasım'da başlayan özgürlük yürüyüşüyle sona erdiğini ifade etti. Muhaliflerin Halep, Hama ve Humus'u alarak başkent Şam'a ulaştığını ve 61 yıllık Baas rejimine son verdiklerini belirten Taş, Suriye halkının makus tarihini değiştirerek zafere ulaştığını vurguladı.

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak Suriye halkının özgürlük bayramını kutladıklarını belirten Taş, "Artık Suriye emperyalistlerin, katillerin, zalim soykırımcıların değil, Suriye halkının olsun. Adaletle yönetilsin, birlik ve beraberlik içinde yaraları sararak ülkeyi yeniden inşa ederek geleceğe yürüsün" dedi.