  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Suriye Halkına Destek Mesajı

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Suriye Halkına Destek Mesajı

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Suriye'nin tarih boyunca maruz kaldığı zulümleri ve son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Taş, Suriye'nin kadim bir İslam yurdu olduğunu ve tarih boyunca Moğolların, Haçlıların, Fransızların ve Baas rejiminin zulmüne maruz kaldığını belirtti.

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Suriye Halkına Destek Mesajı

Taş, Suriye halkının 2011'den bu yana Baas rejiminin ve dış güçlerin desteğiyle yaşadığı zulmün, 27 Kasım'da başlayan özgürlük yürüyüşüyle sona erdiğini ifade etti. Muhaliflerin Halep, Hama ve Humus'u alarak başkent Şam'a ulaştığını ve 61 yıllık Baas rejimine son verdiklerini belirten Taş, Suriye halkının makus tarihini değiştirerek zafere ulaştığını vurguladı.

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak Suriye halkının özgürlük bayramını kutladıklarını belirten Taş, "Artık Suriye emperyalistlerin, katillerin, zalim soykırımcıların değil, Suriye halkının olsun. Adaletle yönetilsin, birlik ve beraberlik içinde yaraları sararak ülkeyi yeniden inşa ederek geleceğe yürüsün" dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Ailem: En Değerli Hazinem' Roman Yarışması
Türkiye Diyanet Vakfı’ndan “Ailem: En Değerli Hazinem” Roman Yarışması
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Suriye Halkına Destek Mesajı
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Suriye Halkına Destek Mesajı
Üzerlik ve sarı kantarondan led ışığı
Üzerlik ve sarı kantarondan led ışığı
Vali Çiçek: 'Türkiye Siber Vatan Programı bölgemiz illerinde başlatıldı'
Vali Çiçek: "Türkiye Siber Vatan Programı bölgemiz illerinde başlatıldı"
Erkekler evlilikten daha çok korkuyor
Erkekler evlilikten daha çok korkuyor
Evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!