Kayseri Park AVM'de kadınlar birbirine girdi

Kayseri'de kozmetik ürünleri satan mağaza sırasında 2 kadının kavgası kameraya yansıdı.

Kayseri Park AVM'de kadınlar birbirine girdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de kozmetik ürünleri satan mağaza sırasında 2 kadının kavgası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri Park AVM’de bulunan kozmetik ürünleri satan mağaza önünde sıra bekleyen 2 kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar birbirine girerken, çevredekilerde kadınları ayırmakta güçlük çekti.

O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri Park AVM'de kadınlar birbirine girdi
Kayseri Park AVM'de kadınlar birbirine girdi
Kayseri Park AVM'de kadınlar birbirine girdi
İHA
Kayseri Gündem

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