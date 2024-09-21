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Kayseri TOHM sporcularından Balkan Şampiyonası'nda iki madalya

Kayseri Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda biri gümüş, biri bronz olmak üzere iki madalya kazandı.

Kayseri TOHM sporcularından Balkan Şampiyonası'nda iki madalya
Kayseri GündemEditör

Kayseri Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda biri gümüş, biri bronz olmak üzere iki madalya kazandı.

Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden Kayseri TOHM Cimnastik sporcularından Emir Cünedioğlu 6 alet toplamında Yıldızlar kategorisinde 2. oldu. Cünedioğlu, göstermiş olduğu performansından dolayı 4 alette tekrar yarışmaya hak kazandı. Yine Kayseri TOHM sporcularından Onurhan Demir ise 6 alet toplamında Küçükler kategorisinde 3.olalarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Başarılı sporcularımızı ve antrenörleri Baran Atay’ı tebrik ediyor, finalde mücadele edecek sporcumuza başarılar dileriz” denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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