Kayseri Turizminde yeni atılımlar

Kayseri’nin turizm alanında geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dursun, şehirdeki doğal ve tarihi değerlerin daha fazla tanıtılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekti. “Elimizdeki turizm değerlerimizin tanınması ve bilinmesi her gün artıyor,” diyen Dursun, Erciyes Dağı gibi önemli turistik mekanların yerli ve yabancı misafirler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Kayseri'nin Turizm Vizyonu

Başkanlık toplantısında yapılan görüşmelerde, Kayseri’nin bir açık hava müzesi niteliği taşıdığına dikkat çekildi. Bu bağlamda, turizm alanında nitelikli bir gelişim için ortak çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Şehirdeki otellerin yatak kapasitesinin artırılması ve yabancı dil bilen personelin istihdamının önemine de vurgu yapıldı.

Tüm paydaşların işbirliği ile Kayseri’nin turizmde önemli bir destinasyon haline gelmesi hedefleniyor. Kayseri’nin çeşitli ilçelerinde tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğuna dikkat çekilirken, Turizm Haftası kapsamında yapılacak etkinliklerin detayları hakkında bilgi verildi.

Birlikte Daha Güçlü

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, gerçekleştirilen turizm projelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarına teşekkür etti. Turizm haftası çerçevesinde yapılan ziyaretler, turizm sektörünün gelişimine yönelik birlik ve beraberlik mesajlarını ön plana çıkardı.

Ziyaretin sonunda, turizm sektörünün temsilcileri, Başkan’a çiçek takdim ederek bu anı hatırlatacak bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Kayseri, tarihi ve doğal güzellikleri ile daha fazla turist çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.