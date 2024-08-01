Kayseri'ye İl Milli Eğitim Müdürü dayanmıyor

Ülkemzi açısında en önemli husus olan eğitim'in bu kadar sık yönetici değiştermesi, memleketimizdeki eğitim meselesinin maalesef bir başka göstergesi.

İki yılını doldurmadan değişen İl Müdürlüğü olan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Coşkun Esen'in kalıcı olması temennilerimizle...

COŞKUN ESEN KİMDİR?

Esen, Sinop’un Ayancık ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini de Ayancık’ta tamamlayan Esen Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Ayancık ilçesinde çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2003-2012 yılları arasında Ayancık Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 2012 yılında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Esen 2016 yılında Samsun’a atanarak İl Milli Eğitim Müdürü olarak da görev yapmıştı.