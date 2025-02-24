  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili Dağıstan, Uzman Jandarma eğitimi sırasında hayatını kaybetti

Kayserili Dağıstan, Uzman Jandarma eğitimi sırasında hayatını kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Dağıstan, Uzman Jandarma eğitimi aldığı Manisa'da rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Dağıstan'ın cenaze töreni yarın Bünyan Süksün Mahallesi'nde defnedilecek.

Kayserili Dağıstan, Uzman Jandarma eğitimi sırasında hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Manisa’da Uzman Jandarma Eğitimi gören Mehmet Dağıstan, eğitim aldığı Manisa’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Dağıstan’ın cenaze töreni Bünyan ilçesinde yarın (Salı) Süksün Mahallesi’nde yapılarak son yolculuğuna uğurlanacak.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Merkez Halk Kütüphanesi Yenileniyor: 7/24 Hizmet Anlayışıyla Modern Dokunuşlar
Merkez Halk Kütüphanesi Yenileniyor: 7/24 Hizmet Anlayışıyla Modern Dokunuşlar
NNYÜ Sağlık ve Gıda Hukuku Kongresi ile Öne Çıktı
NNYÜ Sağlık ve Gıda Hukuku Kongresi ile Öne Çıktı
Aydınlıkevler'de Kentsel Dönüşüm başlıyor
Aydınlıkevler'de Kentsel Dönüşüm başlıyor
Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, '6 Şubat'tan beri Hâlâ o gün bugün nöbet tutmaya devam ediyoruz'
Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, '6 Şubat'tan beri Hâlâ o gün bugün nöbet tutmaya devam ediyoruz'
Vali Çiçek: 'Kayseri Kızılay'a Kızılay Kayseri'ye çok yakışıyor'
Vali Çiçek: “Kayseri Kızılay’a Kızılay Kayseri’ye çok yakışıyor”
İYİ Partili Şener, 'Patates üreticisinin ürettiği patatesler ellerinde kalıyor'
İYİ Partili Şener, “Patates üreticisinin ürettiği patatesler ellerinde kalıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!