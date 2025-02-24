Kayserili Dağıstan, Uzman Jandarma eğitimi sırasında hayatını kaybetti

Kayserili Dağıstan, Uzman Jandarma eğitimi sırasında hayatını kaybetti
Kayseri'nin Bünyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Dağıstan, Uzman Jandarma eğitimi aldığı Manisa'da rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Dağıstan'ın cenaze töreni yarın Bünyan Süksün Mahallesi'nde defnedilecek.
Kayseri’nin Bünyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Manisa’da Uzman Jandarma Eğitimi gören Mehmet Dağıstan, eğitim aldığı Manisa’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Dağıstan’ın cenaze töreni Bünyan ilçesinde yarın (Salı) Süksün Mahallesi’nde yapılarak son yolculuğuna uğurlanacak.