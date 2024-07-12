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Kayserili okçulardan Göbeklitepe Turnuvası'nda 4 madalya

Şanlıurfa'da devam eden Göbeklitepe Cup Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları 4 madalya kazandı.

Kayserili okçulardan Göbeklitepe Turnuvası'nda 4 madalya
Kayseri GündemEditör

Şanlıurfa’da devam eden Göbeklitepe Cup Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları 4 madalya kazandı.

10-13 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen Göbeklitepe Cup Açık Hava Okçuluk Şampiyonasında mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. 11-12 Yaş Makaralı Yay Erkekler Kategorisinde Berk Eren Vurankaya altın, Mustafa Ceyhan gümüş, Mirsad Nuri Doğanay ise bronz madalya kazandı. Berk Eren Vurankaya Mustafa Ceyhan ve Mirsad Nuri Doğanay’dan oluşan 11-12 Yaş Makaralı Yay Erkek Takımı yine altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenörleri Gizem Elmaağaçlı ile Furkan Dernekli’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayserili okçulardan Göbeklitepe Turnuvası'nda 4 madalya
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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