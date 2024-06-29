Kayserispor 3 hazırlık maçı oynayacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonu öncesinde 3 hazırlık müsabakası oynayacak.

Kayserispor 3 hazırlık maçı oynayacak
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonu öncesinde 3 hazırlık müsabakası oynayacak.

Kayserispor, önümüzdeki günlerde topbaşı yapacak. Yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek sarı kırmızılılar, 3 hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig 2024-2025 futbol sezonu için 4 Temmuz’da topbaşı yapacak olan Kayserispor, 3 hazırlık maçı oynayacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde çalışmalara başlayacak olan sarı kırmızılılar, Erciyes’te kamp yapacak olan Konyaspor ve Ankaragücü ile müsabaka oynayacak.

8 Temmuz’da Erciyes’te kamp çalışmalarına başlayacak Konyaspor ve 15-28 Temmuz tarihleri arasında Erciyes’te kamp yapacak Ankaragücü ile hazırlık maçı oynamayı planlayan Kayserispor, bir Türk takımı daha ile hazırlık maçı oynayarak kamp sürecini geçirecek.

Kayserispor 3 hazırlık maçı oynayacak
İHA
Kayseri Gündem

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