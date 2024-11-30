Kayserispor'da 4 eksik var

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Kayserispor'da 4 eksik var
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Kayserispor’da 4 önemli eksik var. Majid Hosseini, Julian Jeanvier ve kaleci Bilal Bayezit ile Miguel Cardoso, Pazar günü sarı kırmızılı formayı giyemeyecek. Sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan Majid Hosseini, sakatlığı bulunan Julian Jeanvier, Fenerbahçe maçında sakatlanan kaleci Bilal Bayezit ile sarı kart cezalısı olan Miguel Cardoso, Rizespor’a karşı görev alamayacak.

Öte yandan kart cezası sona eren Joseph Attamah ile izni sona erip takıma katılan Carlos Mane ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Kaleci Bilal’in yerine ise Onurcan Piri sahada olacak.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

CHP Kayseri İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
CHP Kayseri İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
Taburcu olan Cübbeli Ahmet Hoca: 'Akşam sohbet var onu yayın'
Taburcu olan Cübbeli Ahmet Hoca: 'Akşam sohbet var onu yayın'
Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri'de hastanaye kaldırıldı
Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri'de hastanaye kaldırıldı
Aile Hekimliği Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı
Aile Hekimliği Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı
Kayseri Protokolüne 'Osmanlı Devlet Geleneğinde Protokol Konferası'
Kayseri Protokolüne 'Osmanlı Devlet Geleneğinde Protokol Konferası'
Sigara yerine minyatür araba aldı, 33 yılda 5 milyon TL değerinde 13 bin araba biriktirdi
Sigara yerine minyatür araba aldı, 33 yılda 5 milyon TL değerinde 13 bin araba biriktirdi