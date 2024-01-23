Kayserispor'da mağlubiyet üzüntüsü: Kaleci Bilal gözyaşlarına hakim olamadı

Kasyerispor'un evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı kırmızılı takımın başarılı kalecisi Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olamadı.

Kayserispor'da mağlubiyet üzüntüsü: Kaleci Bilal gözyaşlarına hakim olamadı
Kayseri GündemEditör

Kasyerispor’un evinde İstanbulspor’a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı kırmızılı takımın başarılı kalecisi Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig’in 21. haftasının kapanış maçında dün sahasında İstanbulspor’u konuk eden Kayserispor, sahadan son dakikada yediği golle 1-0 mağlup ayrıldı. Sahaya on birde çıkan ve doksan dakika sahada kalan başarılı kaleci Bilal Bayazıt yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

Karşılaşmanın uzatma dakikasında İstanbulspor’un Ali Yaşar ile bulduğu gole çare olamayan Bilal Bayazıt golün ardından yıkıldı. Maçın son düdüğü ile kendisini yere bırakan Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olmadı. Hem kendi takım arkadaşları hem de İstanbulsporlu oyuncular başarılı kaleciyi teselli ettiler.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Sarraf İhsan Gülderdi: 'TCMB'nin faiz kararıyla döviz tekrardan baskılanacak'
Sarraf İhsan Gülderdi: “TCMB’nin faiz kararıyla döviz tekrardan baskılanacak”
Kayseri Süper Amatör Küme 14. Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme 14. Hafta
Yazar Yusuf Kaplan konferansına yoğun katılım
Yazar Yusuf Kaplan konferansına yoğun katılım
Bodrumda saklanan 9 kaçak yakalandı
Bodrumda saklanan 9 kaçak yakalandı
Başkan Büyükkılıç, İstanbul Mobilya fuarı'na katılacak
Başkan Büyükkılıç, İstanbul Mobilya fuarı'na katılacak
Kayserispor bugün İstanbulspor'u ağırlayacak
Kayserispor bugün İstanbulspor’u ağırlayacak