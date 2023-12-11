Kayserispor galibiyet serisine devam ediyor

Kayserispor, sahasında Pendikspor maçını da kazandı. Sarı kırmızılılar, son 7 maçında 6. galibiyetini aldı.

Son haftaların formda takımı Kayserispor, sahasında oynadığı Pendikspor maçını da kayıpsız geçti. Sarı kırmızılılar, galibiyet serisine devam ediyor. Pendikspor ile sahasında karşılaşan sarı kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3 puanı aldı. Bu galibiyet sonrasında puanını 29’a yükselten Kayserispor, üçüncü sıraya yükseldi.

Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak önemli bir çıkışa imza atmış oldu.