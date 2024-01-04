Kayserispor - Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-Sivasspor maçına Alper Akarsu'yu orta hakem olarak görevlendirdi.

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  • 04.01.2024 14:09
  • Güncelleme: 04.01.2024 14:18
Kayserispor - Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-Sivasspor maçına Alper Akarsu’yu orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig’in 19. haftasında yarın başlıyor. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 07 Ocak 2024 Pazar günü Kayserispor - Sivasspor maçının orta hakemi olarak Alper Akarsu atandı. Akarsu’nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4. hakemi Gürcan Hasova olurken Alper Akarsu, bu sezon Kayserispor’un ilk kez bir maçını yönetecek.

07 Ocak 2024 Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki Kayserispor ile Sivasspor karşılaşması saat 13.30’da oynanacak.

İHA

Kayseri Gündem
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