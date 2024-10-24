Kayserispor U19 deplasmanda kazandı
U19 Elit A Ligi 9. haftasında Kayserispor, dün deplasmanda oynadığı maçta Eyüpspor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
U19 Elit A Ligi 9. haftasında Kayserispor, dün deplasmanda oynadığı maçta Eyüpspor’u son dakikada attığı golle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Eyüp Stadı
Hakemler: Sedat Serhat Tataroğlu, Abdurrahman Duman, Yusuf Can Bük
Eyüpspor U19: Beytullah Buğra İpek, Saffet Efe Kavas, Arda Yavuz, Batuhan Üzgül, Süleyman Emre Atalı, Güney Diyar Kılıççeken (Mükremin Arda Türköz dk. 65), Ozan Şafak Canik (Furkan Çelik dk. 65), Ömer Bedir Kara, Ömer Faruk Uğurlu (Yunus Daş dk. 90), Hüseyin Maldar, Soner Salih Yavuz (Arda Başbaydar dk. 65)
Kayserispor U19: Yağız Efe Dere, Batuhan Özgan, Korkmazcan Dernek, Mustafa Tarık Obut, Mert Dinç (Kayra Cihan dk. 46), Talha Özyürek, Burak Efe Arslan (Ertuğrul Gazi Demirel dk. 90), Berat İşkol (Necip Özer dk. 77), Arda Kaya (Mahmuthan Polat dk. 85), Arda Hasan Öğretir, Burak Erkan (Umut Türk dk. 85)
Goller:Hüseyin Maldar (dk. 14) (Eyüpspor U19), Arda Kaya (dk. 65), Arda Hasan Öğretir (dk. 90+4) (Kayserispor U19)
Sarı Kartlar:Batuhan Üzgül, Saffet Efe Kavas (Eyüpspor U19), Burak Efe Arslan, Talha Özyürek, Korkmazcan Dernek, Batuhan Özgan (Kayserispor U19)
Kırmızı kart: Hüseyin Maldar (dk. 83) (Eyüpspor U19)