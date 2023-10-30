Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor
Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Iğdır FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor.
- 30.10.2023 18:20
- Güncelleme: 30.10.2023 18:20
Ligde 2’de 2 yapan Kayserispor’da futbolcular Perşembe günü Iğdır FK ile oynanacak olan Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı. Dün başlayan kupa mesaisi bugün yapılan idmanla devam etti. Perşembe günü oynanacak olan ve saat 20.00’de başlayacak olan müsabakada Teknik Direktör Recep Uçar’ın revizyona gitmesi bekleniyor. Uçar’ın Süper Ligde fazla forma şansı bulamayan isimlerle genç futbolculara şans vermesi bekleniyor.
1ha
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