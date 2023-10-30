Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

Ligde 2’de 2 yapan Kayserispor’da futbolcular Perşembe günü Iğdır FK ile oynanacak olan Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı. Dün başlayan kupa mesaisi bugün yapılan idmanla devam etti. Perşembe günü oynanacak olan ve saat 20.00’de başlayacak olan müsabakada Teknik Direktör Recep Uçar’ın revizyona gitmesi bekleniyor. Uçar’ın Süper Ligde fazla forma şansı bulamayan isimlerle genç futbolculara şans vermesi bekleniyor.