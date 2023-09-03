Kayserispor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kayserispor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Mücadele dolu karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti. Hakemin düdüğüyle başlayan ikinci yarıda mücadele dolu karşılaşmada gol olmadı. Maç sonucunun 1-1 bitmesiyle her iki takımda hanesine +1 puan yazdırdı. Böylelikle Antalyaspor puanını 3’e yükseltirken Kayserispor’da puanını 6’ya yükseltti.

GOL… Maçın 35’inci dakikasında Mame Thiam, Kayserispor’u öne geçirdi. Konuk ekibin Ramazan’la sağ kanattan kullandığı kornerden kale alanı önğnden Thiam şık bir kafa vuruşu yaptı ve yakın köşeden topu ağlara yolladı. Sonuç: 0-1

GOL… Mücadelenin 44’üncü dakikasında Van de Streek skora denge getirdi. Sol kanattan gelişen Antalyaspor akınında çarprazdan içersi sokulan Saric’in kale alanına yerden çevirdiği topu Carole uzaklaştırmak isterken onun vurduğu top takım arkadaşı Arif’e çarptı. Penaltı noktasına doğru açılan Streek gelişine çok sert vurdu ve sol alt köşeden ağları buldu. 1-1

MAÇIN KARNESİ

STAT: Park Antalya

HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta

ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Saric, Ufuk, Holtmann (Dk.40 Erdoğan), Van de Streek (Dk.66 Bytyqi), Larsson (Dk.83 Milosevic), Buksa (Dk.83 Assombalonga)

KAYSERİSPOR: Bilal, Uzodimma (Dk.90+3 Talha), Attamah, Arif, Carole Muhammed Eren, Kemen (Dk.81 Baran Ali) Ackah, Ramazan (Dk.66 Carlos Mane), Karimi, Thiam, Gökhan

GOLLER: Dk. 44 Van de Streek (Antalyaspor), Dk.35 Mame Thiam (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Güray Vural, Assombalonga (Antalyaspor), Kemen, Çağdaş Atan, Carole, Baran (Kayserispor).