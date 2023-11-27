Kayserisporlu futbolcular günü izinli geçirdi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da futbolculara 1 gün izin verildi.

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  • 27.11.2023 17:39
  • Güncelleme: 27.11.2023 17:39
Kayserisporlu futbolcular günü izinli geçirdi

Kayserispor Süper Lig'de çıktığı 5'inci maçı da yenilgisiz atlattı. Ligdeki son 5 maçtan 4 galibiyet 1 beraberlik alan sarı kırmızılılara dünkü Adana Demirspor maçından sonra 1 gün izin verildi.
Kayseri ekibi yarın tesislerde bir araya gelerek Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Kayserispor, haftaya 23 puanla 5'inci sırada girdi. Kayserispor'un 14'üncü hafta deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor ise 13'üncü hafta maçında bugün Sivasspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ile Kayserispor arasında pazar günü oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak.

1ha

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