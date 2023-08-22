Keriman Erkan İlkokulu ve Rasime Erkan Anaokulu'nda sona doğru

Eğitime ve okul yatırımlarına önem veren Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Hayırsever Rasime Erkan işbirliği ile yaptığı Keriman Erkan İlkokulu ve Rasime Erkan Anaokulu'nun inşaatını tamamladı. İki okulda yakında hizmete açılacak.

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  • 22.08.2023 14:21
  • Güncelleme: 22.08.2023 15:40
Keriman Erkan İlkokulu ve Rasime Erkan Anaokulu'nda sona doğru
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eğitime ve okul yatırımlarına önem veren Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Hayırsever Rasime Erkan işbirliği ile yaptığı Keriman Erkan İlkokulu ve Rasime Erkan Anaokulu’nun inşaatını tamamladı. İki okulda yakında hizmete açılacak.

Okulun çevre düzeni çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşümle birlikte mahallemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Bölgeye yeni yollar, parklar, camiler, sosyal tesisler ve okullar başta olmak üzere birçok yeni yatırım kazandırdık. Kentsel dönüşümün yanı başında yer alan 20 derslikten oluşan okulumuzun ve anaokulumuzun yapımını tamamladık, peyzaj çalışmalarımız başladı. Rasime Erkan Anaokulumuzun çocukların eğlenceli aktivitelerle hem eğlenip hem de öğrenim gördükleri samimi bir ortam olmasını hedefliyoruz. Bu okullarımıza talebin çok yoğun olacağını düşünüyoruz. Hayırseverlerle birlikte sizlere hizmet etmek için çalışıyoruz. Okullarımız ilçemize ve Kayserimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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İHA

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