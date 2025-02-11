Kılıçaslan'da yangın: 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kılıçaslan'da yangın: 1 ölü

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Zafiye Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında meydana gelen olayda; iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede evde tek başına yaşadığı öğrenilen Şahin Öksüz’ün (65) cansız bedenine rastlandı. Bel altında kısmi yanıkların oluştuğu öğrenilen talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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