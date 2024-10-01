Kılıçaslan'daki ağır hasarlı bina yıkılıyor

Kayseri'nin Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta bulunan ve 6 Şubat depreminden sonra hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan, mahallenin en eski binalarından olan 3 katlı metruk apartmanın yıkımına başlandı.

Kılıçaslan'daki ağır hasarlı bina yıkılıyor

1970'li yıllarda yapımına başlanılan Kılıçaslan Mahallesi'nin en eski binalarından olan 3 katlı apartman, deprem sonrası aldığı hasar nedeniyle yıkılıyor.

Yarım asrı doldurmuş ve bina yaşını tamamlamış çok sayıda 3 katlı binanın olduğu Kılıçaslan mahallesi'nde aynı zamanda şu anda bir kısım yabancı uyruklular tarafından kullanılan binalar olsa da şehir merkezindeki bu mahallenin, köklü bir kentsel dönüşümle yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor.

Haber Merkezi

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