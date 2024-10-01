Kılıçaslan'daki ağır hasarlı bina yıkılıyor

1970'li yıllarda yapımına başlanılan Kılıçaslan Mahallesi'nin en eski binalarından olan 3 katlı apartman, deprem sonrası aldığı hasar nedeniyle yıkılıyor.

Yarım asrı doldurmuş ve bina yaşını tamamlamış çok sayıda 3 katlı binanın olduğu Kılıçaslan mahallesi'nde aynı zamanda şu anda bir kısım yabancı uyruklular tarafından kullanılan binalar olsa da şehir merkezindeki bu mahallenin, köklü bir kentsel dönüşümle yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor.