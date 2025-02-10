Kılıçla etrafa zarar veren suç makinesi yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kılıçla etrafa zarar veren ve 18 suç kaydı bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kılıçla etrafa zarar veren suç makinesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kılıçaslan mahallesinde meydana gelen ‘Kasten Yaralama’ve ‘Mala Zarar verme’ konusunu gerçekleştirip olay yerinden kaçan şahısla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında toplam 18 adet suç kaydı bulunan A.R. (32) saklandığı yerde yakalandı. A.R.’nin evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda kavga sırasında kullanmış olduğu kılıç, 54 adet fişek ve 16 adet uzun namlulu askeri silahlara ait fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.R.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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