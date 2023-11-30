Kırşehir'in tek kadın İl Genel Meclisi Üyesi aday adayı, vatandaşların gönlünü fethediyor

Kırşehir'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) İl Genel Meclisi Üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Susam Sert, vatandaşların tek tek ziyaret ederek, gönüllülerini fethediyor.

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  • 30.11.2023 15:40
  • Güncelleme: 30.11.2023 15:40
Kırşehir'in tek kadın İl Genel Meclisi Üyesi aday adayı, vatandaşların gönlünü fethediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) İl Genel Meclisi Üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Susam Sert, vatandaşların tek tek ziyaret ederek, gönüllülerini fethediyor.

Kırşehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir kurumda öğretmen olarak görev yapan 33 yaşındaki Susam Sert, mesleğinden istifa ederek, MHP’den İl Genel Meclisi aday adaylığı için başvuruda bulundu. Başvurusunun ardından çalışmalarına hız veren Sert, Kırşehir’de vatandaşları ziyaret ederek, kendisine destek istiyor. Evli ve 2 çocuk annesi Susam Sert, meclis üyesi seçilmesi durumunda kente farklılık katmak için projelerini bir bir hayata geçireceğini söyledi. Vatandaşların sorunlarını gidermek için aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu kaydeden Sert, "Sosyal, kültürel ve eğitim alanında projelerim var. Kadınlarımızın, kızlarımızın, gençlerimizin sorunlarını gidermek için buradayım. 3 hilalin altında çalışmaya devam edeceğim. Partime ve halkıma hizmet edeceğim. Seçilsem de seçilmesem de halkıma hizmet için buradayım. Her şartta onlara hizmet edeceğim. Parti adaylığımı bayan olarak başvurumu iyi karşıladı. İl genel meclis üyesi olarak tek bayan olarak tek adayım. Tüm ile hitap etmek istiyorum. Burası tüm ili karşılıyor. Vatandaşların tüm sorunlarını kapsıyor. Daha rahat çözüme ulaşabileceğimi düşünüyorum. Ben her kesime ulaşılamadığını düşünüyorum. İlimizde ücra yerler var. Onlara ulaşmak için aday adayı oldum" ifadelerini kullandı.

"Hizmet için buradayım"

Engelliler için de projeleri olduğunu kaydeden Susam Sert, "Onlar da bazı hizmetlerden geri de kalıyor. Onların sorunlarını çözmek için de aday adayı oldum. Partim adına hizmet için buradayım. İlimizde vatandaşlarımızı da ziyaret ediyorum. Onların ilgisi güzel. Bu beni gururlandırıyor. Ben hizmet için buradayım. Bayanların adına, esnaflarımızın, çalışanlarımızın adına buradayım. İnşallah olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Projelerim hazır. Devam eden projelerimde var. Onları da kısa zamanda sonuçlandıracağım. Partimizin de büyük desteğini alıyorum. Her konuda arkamdalar. Partimiz kadınlara çok büyük destek sağlıyor ve her konuda onların arkasında duruyorlar" dedi.

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İHA

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