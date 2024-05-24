KOCAFEST’te öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar yarışıyor

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda KOCAFEST düzenleniyor. Öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında yaptıkları ilginç ve farklı projeleri ile hem yarışıyor hem de ürünleri sergiliyor.

KOCAFEST’in çok faydalı bir etkinlik olduğunu ifade ederek tasarladıkları çizgi izleyen robot projesinden söz eden Teknoloji Tasarım Öğretmeni Hakan Atmar; “KOCAFEST bizler için ve öğrencilerimiz için gerçekten çok destekleyici bir program oldu öğrencilerimizle birlikte hiç görmediğimiz çalışmadığımız alanlarda çalışmalar yaptık. Süreç biraz meşakkatliydi malzeme temininde sıkıntılar vardı ama öğrencilerimizle birlikte projemizi hazırladık ve yarışmaya katıldık bugün de performanslarımızı sergiliyoruz inşallah dereceye girebiliriz. Orta okul seviyesinde çizgi izleyen robotumuzu tasarladık çok çeşitli robotlarımız var ama biz çizgi izleyen robotla labirent çözen robotu hazırladık şuan burada 3’üncü turda çizgi izleyen robotumuzu deneyeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan KOCAFEST’e katıldıkları projeleri tanıtan Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Yusuf Akyol; “ Biz KOCAFEST’e 5 kategoride katıldık. Mini sumo, toz koparan, çizgi izleyen, LEGO ve labirent çözen robotlarla katıldık. 17 tane öğrencimiz var bazı öğrencilerimiz 2 takım halinde katıldı, bazı öğrencilerimiz de tek takım halinde katıldı. Buradaki amacımız çocukları ileri bir seviyede milli teknoloji hamlesi kapsamında iyi bir yere getirebilmek çocuklarımızla sürekli iç dışlı haldeyiz gece gündüz çalışıyoruz bir sonraki aşamamız MEB robot yarışması orada da derece elde etmeyi düşünüyoruz” dedi.