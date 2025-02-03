Kocasinan meclisinde gergin anlar: 'Haddinizi bileceksiniz'

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 14 madde ve 1 ek gündem olmak üzere 15 madde görüşüldü. 9. Madde olan “Kocasinan İmar İnşaat Temizlik Danışmanlık Turizm Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin ve belediyemizin, vergi dairelerine tahakkuk etmiş ve edecek borçlarına karşılık, mülkiyeti belediyemize ait bazı hisse ve parsellerin mali hazinesi adına devrinin yapılması ve belediyemiz şirketiyle ilgili gerekli mahsuplaşmaların yapılması için belediye encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi” konusunda İYİ Parti ve CHP Meclis üyeleri ile Başkan Çolakbayrakdar arasında tartışma yaşandı.

Çolakbayrakdar ise mecliste yaptığı açıklamada, “Belediyemizin de imar şirketimizin de herhangi bir şekilde borcu yok. Oluşacak vergi borçlarına istinaden arsa takasında kullanılmak üzere sizlerden yetki talep ediyoruz. Geçmişte oluşmuş süregelen herhangi bir temerrüte düşmüş veya ödenmemiş bir lira bir borca karşılık bu gündem maddesi gelmiyor. Bunun altını çizelim. Şu an itibariyle herhangi bir borcu konuşmuyoruz ve borçtan kasıt; vergi borcudur. Bu da yapılan iş ve işlemlerin neticesinde devlete karşı yapılan yükümlülüğümüzdür. Borcumuzu kaygı eden bir belediyeyiz başkası gibi borcumuzu ödemeyelim devlete borç takalım da orada dursun demiyoruz. Siyasi polemik yapmaya gerek yok, biz burada sadece kendi iş ve işlevlerimizle ilgili konuşuyoruz. Vergi borçlarımıza karşılık belirtilen okul ve cami arsalarını bedelleri karşılığında belediyemizin mülkiyetinde olan arsaları yine belediyemize yüzde 100 hissedarı olduğu imar şirketimiz diyoruz; bunları ödesin. Buna bir teşekkür beklerdim ama bu büyük bir nezaket olurdu. Buradan polemik çıkarmaya çalışıp cami satılıyor denmesine çok şey söylerim ama dilime geliyor düğümleniyor söyleyemiyorum. Camiyi satanlar bize dönüp de böyle laf edemezler. Caminin hassasiyetini, saygınlığını bilen biri olarak ne demek olduğunu biliriz. Kendi bütçesinden helal kazançlarla okul yapanlar olarak biz biliriz. Siz yerinizde oturacaksınız haddinizi bileceksiniz. Ondan ötesine geçmeyeceksiniz” diye konuştu.