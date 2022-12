Kooperatif mağdurları için son gün 15 Aralık

Ancak mağdurların dava açması gerekiyor. Yasanın geçerlilik süresinin 15 Aralık Perşembe günü dolacağı uyarısında bulunan Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç, mağdurların yanlış yönlendirildiğini söyledi.

Kurduğu ev hayaline kooperatif üyesi olarak kavuşmak isteyen birçok vatandaş, ne yazık ki kooperatif mağduru oldu. Sürekli kendilerine borç çıkarılan mağdurlar, seslerini duyurmayı başardı. Şikayetlerin artması üzerine hükümet de adım attı. 31867 sayılı Resmî Gazete‘de Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesindeki Kooperatifler Kanunu’na Kayseri iline özel 11’inci madde eklendi. Bu madde ile yıllardır evini, tapusunu teslim almış, ancak kooperatife hala her hafta, her ay, her yıl borç ödemek zorunda kalan birçok mağdur vatandaşın sorunları çözüme kavuşturuldu.

Kanunundan faydalanmak için son günün 15 Aralık 2022 olduğunu söyleyen Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç, “Kooperatiflerle ilgili Kayseri’ye özel tüm partilerin ittifakı ile çıkarılmış bir yasa var. Bu yasa içerisinde yıllardır evini, tapusunu teslim almış, ancak kooperatife hala borç ödemek zorunda kalan birçok mağdurun dava açılması konusunda özel olarak bir yasa içerisinde 6 aylık süre öngörüldü. Çok büyük mücadelelerle bu yasa çıkarıldı. Ancak kooperatif üyeleri dava açmak konusunda birçok kişi tarafından yanlış yönlendiriliyor. Menfi Tespit davasının açılamayacağı, ‘bırakın onlar dava açsın siz daha sonra açarsınız, yasa zaten sürekli geçerli’ gibi sözlerle yanlış yönlendiriliyor. Bir kere bu yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesinde yapılan bir görüşme var, bu çok ciddi bir sorun. Bu sorunun altını özellikle çizmek lazım” şeklinde konuştu.

SON GÜN 15 ARALIK

Yasadan yararlanmak ve dava açabilmek için yarının (15 Aralık) son gün olduğunu vurgulayan Yüzgeç, “Bugün bu yasadan yararlanmak için, dava açmak için son gün. Yarın itibariyle (15 Aralık) itibariyle çok ciddi bir hak kaybı oluşacak. Daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Mağdur vatandaşlar avukatlarıyla görüşsünler yeniden davalarını açsınlar. Çünkü 15’inden sonra açılacak davalarda bu yasa kapsamından yararlanamama ihtimali çok büyük. Birçok kooperatif yöneticisi üyelerini yanlış yönlendiriyor. Bu davaların açılmaması gerektiğini, hiçbir şey olmayacağını söyleyerek yönlendiriyor ve 15’ini bekliyorlar. 15’inden sonra üyelerden yeniden borç istemeler, yeniden icra takipleri kapıda. Son kez vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu davalarını muhakkak açtırsınlar ve avukatlarıyla beraber bunu takip etsinler” ifadelerini kullandı.

‘HAKLARINI KORUMAK İÇİN MÜCADELELERİNİ ETSİNLER’

Açılacak olan davalarda bir avukattan yardım alınmasının daha iyi olacağını dile getiren Yüzgeç, “Türkiye’de herkes kendi davasını takip edebilir, kendi davasını açabilir. Ancak bu davaların açılması demek davaların yürütülmesi ve sona ulaştırılması demek değil. Böylesine kritik, yıllardır devam eden bir sorunda bir arzuhalci dilekçesi ile kendi kendine davaların takip edilmesi mümkün değil. Dolaysıyla bu konuda avukat arkadaşlarımızdan muhakkak yardım alsınlar ve haklarını korumak için mücadelelerini etsinler. Kendilerine ‘bu davayı açmayın, açmamanız gerekir’ diyenlerin art niyetli olduklarını unutmayın” diye konuştu.