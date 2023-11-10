Kudüs Tugayları'ndan açıklama!

Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Ebu Hamza'nın açıklamaları şu şekilde:

"Halkımız, dünyanın sessizliğinden cesaret alan düşmanın katliamlarına maruz kalıyor.

Hedefi Filistin halkının yok edilmesi olan küresel bir savaşla karşı karşıyayız. Düşman, kendi esirlerine bile acımıyor.

AksaTufanı operasyonunun bir parçasıyız ve El Kassam Tugayları ile omuz omuza savaşıyoruz.

Düşman, birkaç gündür tüm cephelerden ilerlemeye çalışıyor ama yeniliyorlar.”

Kaynak:Doğru haber