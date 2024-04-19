KUMSMALL'dan çocuklara özel etkinlik

KUMSMALL AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda en güzel çocuk oyununu Kayseri'ye getiriyor. Çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanlarından Siberay, Kayseri'de ilk kez Kumsmall'a geliyor.

KUMSMALL'dan çocuklara özel etkinlik
Kayseri GündemEditör

KUMSMALL AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda en güzel çocuk oyununu Kayseri’ye getiriyor. Çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanlarından Siberay, Kayseri’de ilk kez Kumsmall’a geliyor.

Mobilya başta olmak üzere moda, eğlence ve lezzetin merkezi olan KUMSMALL AVM, çocuklara yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. KUMSMALL AVM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara çok beğenecekleri bir hediye hazırladı. 23 Nisan Salı günü çocuklarla buluşacak olan TRT Çocuk’un beğenilen programı Siberay’ın kahramanları, eğlenceli gösterilerini üç seans halinde sunacaklar.

Siberay gösterisi saat 15.00, 17.00 ve 19.00’da başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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