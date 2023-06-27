Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak | 28 Haziran – 1 Temmuz 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 27 Haziran – 1 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kurban Bayramı’nın birinci günü olan Çarşamba günü ve 4’üncü günü olan Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Bayramın ikinci günü olan Perşembe ve üçüncü günü olan Cuma günü ise kent genelinde ara ara yağmur etkili olacak. Bayram arifesi olan bugün ise hava parçalı bulutu geçecek.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Kayseri merkezde bayramda en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 26 derece olması bekleniyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 7, en yüksek 27 derece

Bünyan: En düşük 8, en yüksek 28 derece

Develi: En düşük 12, en yüksek 30 derece

Felahiye: En düşük 10, en yüksek 29 derece

Hacılar: En düşük 12, en yüksek 29 derece

İncesu: En düşük 12, en yüksek 30 derece

Özvatan: En düşük 8, en yüksek 27 derece

Pınarbaşı: En düşük 9, en yüksek 25 derece

Sarıoğlan: En düşük 9, en yüksek 29 derece

Sarız: En düşük 6, en yüksek 25 derece

Talas: En düşük 13, en yüksek 29 derece

Tomarza: En düşük 8, en yüksek 12 derece

Yahyalı: En düşük 10, en yüksek 30 derece

Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 32 derece.