Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak | 28 Haziran – 1 Temmuz 2023
Kayseri ve ilçelerinde bayramın 1'inci ve 4'üncü günü hava parçalı bulutlu, 2'nci ve 3'üncü günleri ise yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.
- 27.06.2023 11:30
- Güncelleme: 27.06.2023 11:30
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 27 Haziran – 1 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kurban Bayramı’nın birinci günü olan Çarşamba günü ve 4’üncü günü olan Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Bayramın ikinci günü olan Perşembe ve üçüncü günü olan Cuma günü ise kent genelinde ara ara yağmur etkili olacak. Bayram arifesi olan bugün ise hava parçalı bulutu geçecek.
Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Kayseri merkezde bayramda en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 26 derece olması bekleniyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 7, en yüksek 27 derece
Bünyan: En düşük 8, en yüksek 28 derece
Develi: En düşük 12, en yüksek 30 derece
Felahiye: En düşük 10, en yüksek 29 derece
Hacılar: En düşük 12, en yüksek 29 derece
İncesu: En düşük 12, en yüksek 30 derece
Özvatan: En düşük 8, en yüksek 27 derece
Pınarbaşı: En düşük 9, en yüksek 25 derece
Sarıoğlan: En düşük 9, en yüksek 29 derece
Sarız: En düşük 6, en yüksek 25 derece
Talas: En düşük 13, en yüksek 29 derece
Tomarza: En düşük 8, en yüksek 12 derece
Yahyalı: En düşük 10, en yüksek 30 derece
Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 32 derece.