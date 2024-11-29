Maharetli Eller, kışın da maharetini sergiliyor

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve tarihi doku içerisinde keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' Aralık ayında yine Harman Meydanı'ndaki yerinde kurulacak.

Maharetli Eller, kışın da maharetini sergiliyor
Kayseri GündemEditör

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve tarihi doku içerisinde keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ Aralık ayında yine Harman Meydanı’ndaki yerinde kurulacak.

Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon, 1 Aralık Pazar günü el emeği ürün meraklılarının buluşmasına imkan sağlayacak. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün satışa sunuluyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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