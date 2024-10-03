Maharetli Eller yeniden Harman Meydanı'nda

Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin, kooperatifin 6 Ekim’den itibaren tekrar Harman Meydanı’nda olacağını söyledi.

Harman Meydanı’nda düzenlenen basın toplantısına Maharetli Eller Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin, Maharetli Eller Kooperatifi Ortağı Şafak Çivici, KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, Kooperatif Ortağı Duygu İnci ve basın mensupları katıldı. 6 Ekim’den itibaren Harman Meydanı’nda bulunan Pazar yerinde faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin, “Talas Maharetli Eller, biliyorsunuz ki 2020’den beri faaliyetini sürdüren bir kadın kooperatifidir. 2020’nin Haziran ayında biz kurulduk ve burayı 16 ortak kurduk. Fakat olumsuzluklar biliyorsunuz ki ülkemizi ve dünyayı sarstı. O dönemde pandemiye yakalandık. O süreçleri atlattıktan sonra faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz. Şu anda 3 alanda faaliyet gösteriyoruz. Birincisi bulunduğumuz kafemiz. Hemen arka tarafta bulunan Pazar yerimiz ve bir de 1 yıldır faaliyete geçirdiğimiz dikiş atölyesi mekanımız var. Orada da üretimlere başladık. Bu toplantının amacı aslında Maharetli Eller Pazarı’nı biraz daha tanıtabilmek, Kayseri halkına duyurabilmek. Hem pazarcılar olarak hem de müşteriler olarak biraz daha aktifleştirmek istiyoruz. Bir ara Mevlana Mahallesi Salı Pazarı’na geçtik ama eski mekanımıza geri dönüyoruz. Bu Pazar gününden yani ayın 6’sından itibaren tekrar Harman Meydanı’ndayız. Bunun meyvelerini çok gördük. Katılımcılarımız arttı, müşterilerimiz arttı diye düşünüyoruz ama bu eski otantik dokumuz, bu tarihi yapı içinde olmak bizi daha mutlu ediyor. Bu mekanları bize Talas Belediyesi sunuyor. Onlara ve sayın başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz. Bizim kooperatifimizin bünyesinde 2 tane dernek de var. Onları da geçmememiz gerekiyor. Talas Tanıtım Derneği ve KİGDER var. Bünyemizde onların yönetimindeki kişiler de var. Aynı zamanda ortaklarımız” dedi.

Maharetli Eller Kooperatifi Ortağı Şafak Çivici ise Harman Meydanı’nda kurulan pazarın Talas’ın tanıtımına da katkıda bulunacağını söyleyerek, “Kooperatifin ortakları esasında 2 dernekten geliyor. Biri Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği ve diğeri de bizlerin de yönetiminde olduğumuz Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Ben aynı zamanda KİGDER üyesiyim ve yönetimindeyim. Kadınlara yönelik bir şey yapalım dedik ama tabi Talas Tanıtım Derneği olarak da Talas’ın tanıtımı da bizim olmazsa olmazlarımızdan. Tekrardan Harman Meydanı’na gelmemizle biz Talas’ın biraz daha tanıtılmasında katkı da sağlayacağını düşünüyoruz bu pazar yerinin. Dolayısıyla böyle güzel bir işbirliği yakaladık ve bundan faydalanalım dedik. Pazarın tekrar Harman Meydanı’na gelmesi bizim pazarımıza da daha uygun ve Talas’ın da tanıtımına daha çok yardımcı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu da pazardan alışveriş yapan vatandaşların memnun kalarak bir daha alışverişe geldiklerini söyleyerek, “Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği’nin Başkanı, Talas Maharetli Eller Kooperatifi’nin de ortaklarından biriyim. Başkanımız ifade etti ama bugünkü toplantının asıl amacı Talas Harman Meydanı’nı ve burada kurduğumuz pazarımızı Kayseri’ye bir kez daha hatırlatmak. Kayseri’nin bir kısmı biliyor ama yeterince tanınırlığımız yok. Sizler aracılığıyla bu olacak çünkü pazarımıza gelen her alıcı burada kadınların ürettiğini görünce, aldıkları üründen de memnun kalınca mutlaka bir kez daha kendiliğinden geliyor. Dolayısıyla tanıtım çok önemli. Biz Kayseri’nin her köşesindeki insanlar “Kayseri’de kadınlar ürettiklerini satıyorlar, orada bir kadın üretici pazarı var” denildiğini duymak istiyoruz. Bizim en büyük amacımız bu. Biz kadınların ne kadar güçlü olduklarını bilen bir derneğiz. Bizim derneğimizin misyonu da nasıl ki Talas’ın tanıtımı çok önemli denildiyse Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği’nin de misyonu kadınları güçlendirmek. Biz bu vesile ile buradayız. Kadınların gücüne inanıyoruz ve kadın dayanışmasının gücüne inanıyoruz. O vesile ile de güçlerimizi birleştirdik. Çok şükür ki başkanımızın yönetiminde projeler bazında deneyimli olduğu için ve takipler de iyi olduğu için projelerle hibeleri alıyoruz. Kooperatifi büyütüyoruz çünkü kooperatif ne kadar büyürse biz de o kadar çok kadına ulaşıp destek olabiliriz. Adıyaman’dan bir kooperatiften bize mentörlük isteği geldi. Yani artık kooperatifimiz il dışına sınırlarını taşırdı. İnşallah hem dernek olarak KİGDER olarak hem de Talas Maharetli Eller Kooperatifi olarak başka kooperatiflere de mentörlük vermeye başlayacağız” dedi.

Kooperatif Ortağı Duygu İnci de konuşmasında, “Azim ve istikrarla çalışmalarımıza devam ettik. Hep bir arada uyum içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Yeniden Harman Meydanı’nda başladık. Güzel sonuçlar alırız inşallah. Talas Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz destekleri için. Bu güne kadar her zaman arkamızda ve yanımızdaydı” ifadelerine yer verdi.