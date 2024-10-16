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Malatya'da 5.9 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de hissedildi

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi.

Malatya'da 5.9 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de hissedildi
Kayseri GündemEditör

Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.07 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Kayseri’de de hissedildi. Korku ve paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar bulundukları binaları boşaltarak cadde ve sokaklara döküldü.

İHA
Kayseri Gündem

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