'Masa tarifesi veya saatlik ücret uygulaması, tüketicilerin bilgisi olmadan geçerli değildir'

Hukukçu Merve Akıllı, restoranlar, kafe ve işletmelerde masa tarifesi uygulaması dönemi başladığını ifade ederek vatandaşların Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmak ya da tüketici hakem heyetine başvurarak kendi haklarını aramak, tüketicilerin bu yolda başvurabileceği yasal yollar arasında yer almaktadır diyerek,"Restoranlar, kafe ve işletmelerde masa tarifesi uygulaması dönemi başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı ve kafe sirkülasyonunun fazla olduğu şehirlerde bu duruma dikkat çekmeye başladı. Bu uygulama, özellikle öğrencilerin bulunduğu bölgelerde daha çok tepki alıyor. Peki Masa tarifesi nasıl uygulanır? Aslında bakıldığında, bazı kafeler belirli bir ücret alınmasını öneriyor; örneğin, masa başına 300 TL veya 400 TL gibi bir ücret talep edilebiliyor. Ayrıca, yarım saat veya bir saat aralıklarla sipariş verme zorunluluğu gibi bir mecburiyet de getirilebiliyor. Restoran ve kafelerin böyle bir arayışa girmesinin sebepleri arasında yüksek kira artış oranları ve maliyetlerin artması bulunmaktadır. Bu durum, işletmeleri bu tarz bir uygulamaya sevk ediyor. Ancak, bu tarz bir uygulamanın ne kadar hukuki olduğu ve ne kadar yerinde olduğu tartışmalıdır. Aslında şuna aydınlık getirmek gerekir ki, böyle bir masa tarifesi veya saatlik ücret uygulaması, kafeteryaların dış alanında, bu tarife ile ilgili bir yazı veya levhanın, tüketicilerin ilk anda görebileceği şekilde açıkça belirtilmediği sürece geçerli değildir. Tüketiciler bu duruma itiraz edebilirler. Bu tür uygulamalar özellikle öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde yaşanmakta olup, öğrenciler yüksek kira artışları ve diğer sebeplerle bu tür haksız ticari uygulamalara karşı çözüm arayabilirler. Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmak ya da tüketici hakem heyetine başvurarak kendi haklarını aramak, tüketicilerin bu yolda başvurabileceği yasal yollar arasında yer almaktadır. Eğer yüksek kira artışları gibi sorunlara çözüm getirilirse, işletmelerin bu tarz uygulamalara başvurması da azalabilir" ifadelerini kullandı.