Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını hızla sürdüren Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi'nde 1 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt çalışması yapıyor.

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  • 24.08.2023 15:02
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:54
Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını hızla sürdüren Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi’nde 1 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt çalışması yapıyor.

Melikgazi’nin her mahallesinde ihtiyaç duyulan ne çalışma varsa yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Her alanda temizlik faaliyetlerimiz yapılıyor. Biraz önce Hürriyet Mahallemiz’deydik. Orada mahalle temizliği yapıyoruz. Bugün Altınoluk Mahallesi’nde 1 kilometre uzunluğundaki Veysel Caddesi’nde asfalt çalışmasına başladık. Burada yağmur yağdığında çok fazla su toplanıyordu su birikintisi oluşuyordu. Dolayısıyla burada altyapı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Altyapı değişti. Yağmur suyu hattı döşendiğinden dolayı buradaki sorun da artık çözülmüş olacak. Daha nitelikli bir ortam olacak. Hayırlı uğurlu olsun. İşlerimizin başındayız. İlçemizde koştur koştur çalışıyoruz. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda çalışma başladı ve bu yolumuz 2 gün içinde tamamlanacak ve burayı tekrar trafiğe açmış olacağız. Allah kaza bela vermesin” dedi.

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İHA

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