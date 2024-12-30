Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla

Eğitim ve Bilinçlenme

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti ve Mektep Melikgazi'nin kuruluş amacını anlattı: “Katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmesi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, toplumsal konularda farkındalık kazanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitimler veriyoruz.”

Yunus Apaydın ile Ahlakın Kaynağı

Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu tarafından düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Yunus Apaydın, “Ahlakın kaynağı nedir?” sorusuna ışık tuttu. Konferans, öğrencilerle soru-cevap ve sohbet havasında gerçekleşti.

Devam Eden Eğitimler

Mektep Melikgazi, uzman danışmanlar ve deneyimli öğretmenler ile eğitimlerine Aralık ayı başından itibaren devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, “Mektep Melikgazi'de eğitimlerin yanı sıra vatandaşların da katılacağı konferanslar ve söyleşiler düzenliyoruz. Eğitimlerimiz ve konferanslarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Teşekkür ve Kutlama

Prof. Dr. Yunus Apaydın, Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi'ni bu değerli organizasyon için kutladı ve öğrencilere katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Melikgazi Belediyesi, eğitim ve kültürel etkinliklere verdiği destekle toplumsal farkındalığı artırmaya ve düşünce liderleri yetiştirmeye devam ediyor.