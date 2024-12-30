Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla
Melikgazi Belediyesi, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nun düzenlediği ve Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Ahlakın kaynağı nedir?' konulu konferansa ev sahipliği yaptı. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar derin bilgi birikimlerini genişletme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.
Eğitim ve Bilinçlenme
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti ve Mektep Melikgazi'nin kuruluş amacını anlattı: “Katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmesi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, toplumsal konularda farkındalık kazanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitimler veriyoruz.”
Yunus Apaydın ile Ahlakın Kaynağı
Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu tarafından düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Yunus Apaydın, “Ahlakın kaynağı nedir?” sorusuna ışık tuttu. Konferans, öğrencilerle soru-cevap ve sohbet havasında gerçekleşti.
Devam Eden Eğitimler
Mektep Melikgazi, uzman danışmanlar ve deneyimli öğretmenler ile eğitimlerine Aralık ayı başından itibaren devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, “Mektep Melikgazi'de eğitimlerin yanı sıra vatandaşların da katılacağı konferanslar ve söyleşiler düzenliyoruz. Eğitimlerimiz ve konferanslarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.
Teşekkür ve Kutlama
Prof. Dr. Yunus Apaydın, Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi'ni bu değerli organizasyon için kutladı ve öğrencilere katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.
Melikgazi Belediyesi, eğitim ve kültürel etkinliklere verdiği destekle toplumsal farkındalığı artırmaya ve düşünce liderleri yetiştirmeye devam ediyor.