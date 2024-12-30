  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla

Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla

Melikgazi Belediyesi, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nun düzenlediği ve Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Ahlakın kaynağı nedir?' konulu konferansa ev sahipliği yaptı. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar derin bilgi birikimlerini genişletme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla

Eğitim ve Bilinçlenme

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti ve Mektep Melikgazi'nin kuruluş amacını anlattı: “Katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmesi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, toplumsal konularda farkındalık kazanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitimler veriyoruz.”

Yunus Apaydın ile Ahlakın Kaynağı

Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu tarafından düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Yunus Apaydın, “Ahlakın kaynağı nedir?” sorusuna ışık tuttu. Konferans, öğrencilerle soru-cevap ve sohbet havasında gerçekleşti.

Devam Eden Eğitimler

Mektep Melikgazi, uzman danışmanlar ve deneyimli öğretmenler ile eğitimlerine Aralık ayı başından itibaren devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, “Mektep Melikgazi'de eğitimlerin yanı sıra vatandaşların da katılacağı konferanslar ve söyleşiler düzenliyoruz. Eğitimlerimiz ve konferanslarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Teşekkür ve Kutlama

Prof. Dr. Yunus Apaydın, Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi'ni bu değerli organizasyon için kutladı ve öğrencilere katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Melikgazi Belediyesi, eğitim ve kültürel etkinliklere verdiği destekle toplumsal farkındalığı artırmaya ve düşünce liderleri yetiştirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Değerler Eğitimi: 'Asım'ın Nesli' söyleşisi
Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Değerler Eğitimi: "Asım’ın Nesli" söyleşisi
Talas'ın Çanakkale Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Talas'ın Çanakkale Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla
Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla
Kayseri'nin yeni kültür ikonu: Devasa Kütüphane kapılarını açmaya hazırlanıyor
Kayseri'nin yeni kültür ikonu: Devasa Kütüphane kapılarını açmaya hazırlanıyor
Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm için ihale
Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm için ihale
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 2025 Temel Atma ve Açılışlar Yılı Olacak
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 2025 Temel Atma ve Açılışlar Yılı Olacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!